南韓JYP旗下7人男子團體GOT7昨(20)日帶著新專輯〈DYE〉回歸，除了橫掃各項排行榜，刷新自身出道以來的最佳紀錄，昨晚直播回歸舞台觀看人數最高一度到177萬人，證明他們的高人氣；有許多粉絲在螢幕前都嗨爆，但有人注意到少了一重點也直呼不習慣。

GOT7是2014年JYP推出的7人男子團體，分別是4名韓籍成員JB、珍榮、榮載和有謙，及3名外籍成員Mark、Jackson和BamBam。20日他們帶著第11張迷你專輯〈DYE〉回歸，主打歌《Not by the Moon》立刻登上Bugs和Soribada即時榜首，今(21)日上午又獲得6國iTunes歌曲榜冠軍；昨晚在Vlive舉行的Showcase《GOT7 LIVE PREMIERE》吸引177萬人觀看。

有粉絲發現因為疫情影響，回歸舞台沒有觀眾，感慨地說「沒有鳥寶寶（GOT7粉絲暱稱）的應援聲有點不習慣」。(圖/ 摘自《批踢踢實業坊》)

《批踢踢實業坊》的GOT7粉絲也開直播文，相約一起看偶像表演，引起熱烈留言，「推推，一開始就是新歌舞台」、「聽完起雞皮疙瘩」、「這次的歌和舞都好喜歡」；不過，也有粉絲發現因為疫情影響，回歸舞台沒有觀眾，感慨地說「沒有鳥寶寶（GOT7粉絲暱稱）的應援聲有點不習慣」。

(中時電子報)