宥勝12日起帶著妻小開露營車展開實驗新生活。（喜鵲娛樂提供）

3多的剴剴頗愛他的狹小但有趣的新床。（喜鵲娛樂提供）

蕾蕾在山上露出迷人可愛笑容。（喜鵲娛樂提供）

蕾媽帶著兒女無怨無悔陪著宥勝戰開新生活。（喜鵲娛樂提供）

宥勝一家四口未來半年的家。（喜鵲娛樂提供）

蕾蕾樂在跟著爸爸展開實驗新生活。（喜鵲娛樂提供）

宥勝熱愛旅行與冒險，還曾參與台灣首支南極遠征隊，他20日晚上突然在臉書宣布，在這疫情肆虐全球的時刻，全家決定採取居家隔離，只是家再也不是鋼筋水泥，而是大自然的天與地，因為「我們現在沒有房子住了」。他12日起便帶著老婆小嫺與女兒蕾蕾、兒子剴剴搬離豪宅，一家4口開著露營車展開「野外居家隔離」實驗新生活。他21日透露，已去過三峽深山，現在人正在新竹，這樣的新生活大概會走半年到8個月。

他說，從南極回來後覺得自己不該再繼續冒險，應該給家人安穩生活，於是搬到了一間豪宅、買了好車，把蕾蕾送到頂尖幼稚園，自己乖乖拍戲，但一年後他與蕾媽開始變得不快樂，為細瑣的事爭吵、思考方式變得侷限，有一天他去樓頂，看著一群飛過的鳥心想：「世界那麼大，我那麼喜歡往外跑，為何要把自己框在『聽說很美的生活裡』？」剛好有日本環球郵輪找他們合作，他心想，是時候帶兒女認識世界了，還成立YouTube頻道「宥勝去哪兒」，他也在兩週內就處理了的房子，結果疫情爆發，所有情況變得不可收拾，他們再也回不了頭。

他一度想過改到澳洲、美國以露營車生活，直到有天讀到一篇文章，驚覺台灣有這麼好的美食、山、海以及正在發生的故事，因此決定把這件事搬到台灣做。他坦言，家人剛得知時傻眼錯愕，經紀人Summer也無奈地說「不是說好沒有要繼續冒險了嗎」，並心疼「苦的是小嫺和小孩」、「一輩子都不能理解你在幹嘛」。

他受訪表示，本身就熱愛自然，露營車生活的動機是一直想帶孩子多認識世界，希望從最熟悉的台灣開始。幾天的生活下來，遇到的難題很多，「蚊蟲咬，第一晚寒流6度，大雨，烈日，練習拍攝與自己剪接。不過孩子們都很開心」。他也不諱言跟原先想像的狀況很不一樣，因為台灣是亞熱帶的海島，氣候與生物狀況跟過去的露營車經驗都不同，要更花時間適應，幸好蕾蕾和剴剴除了蚊蟲咬以外，好像沒有任何適應上的問題，「他們玩得很開心，天天爬山和運動」。

至於小孩就學，他說目前先體驗自然生活，也是一種學習，之後會專門請教幼教老師，上國小之前再考慮要進學校還是正式自學，目前先把生活打點好。至於他的演藝工作，因為人在台灣，有適合的角色還是很期待能演出，所以可能會開露營車跑場，還是會以接戲為主要安排，只要有接到就調整，所以才說是「實驗性生活」。

(中時 )