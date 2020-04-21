海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，已有27名官兵確診，卻遭立委踢爆召回集中檢疫過程草率，更進一步被媒體爆出召回地點遍及全台西部14縣市，更偏好在校園門口作為集合地點，彰化縣也有25人被緊急召回，根據彰化縣衛生局了解，目前這些官兵已集中檢疫中，初採皆呈陰性。

根據媒體報導，國防部針對海軍敦睦艦隊緊急召回700多名官兵，並統一送至檢疫所集中隔離；為了避免造成地方恐慌，故事前並未告知所在地方政府。彰化縣衛生局長葉彥伯證實此事，國防部自行作業，事前毫無所悉，也不便多做評論。

根據了解，除了台中一中，國軍全台召回人員的集結地點共19處，遍及全台西部14個縣市，並包括台中一中在內的10所學校，其中，彰化縣的集合點，北彰化就在私立精誠中學校門口有15人、南彰化則在埔心鄉立公園有10人。

葉彥伯表示，無法理解為何軍方會選擇在學校校門口作為集合地點，但不願多予評論，目前該軍艦上的國軍官兵都已在集中檢疫所了，並未收到有陽性卻診通知，因此初次採檢應該25人都是陰性。因為沒有確診個案，對於上述召返國軍的集合點，並不需要有任何消毒作業。

(中時 )