大安區農會21日舉辦「飛天豬挺農民 作伙來買高麗菜」活動，產地直送最新鮮。（陳淑娥攝）

高麗菜已進入產期，台中市大安區農會21日舉辦「飛天豬挺農民 作伙來買高麗菜」活動，協助雲林西螺農會促銷農作物，許多民眾起早到場排隊，直呼產地直送很新鮮，人手一袋提回家，還吆喝左鄰右舍去採買。

大安農會總幹事蔡建宗表示，目前為高麗菜產期，特別在農會「飛天豬生活館」舉行推廣活動，與西螺農會共同促銷國產農作物，相互解決農產盛期困境，希望刺激買氣，為農民增加些許收益，呼籲各界一同響應。

只見活動時間未到，民眾就已經搶先排隊，指著一箱箱的高麗菜，直呼「翠綠的葉子，看起來很新鮮！」紛紛從口袋掏出100元，開心抱走3顆大大的高麗菜，還有晚到的一進店就問「還有沒有？」張阿伯說，產地直送、有農會掛保證，不僅買的安心且吃的又放心，要趕緊回去告訴鄰居來買。

供銷部主任田明堂指出，高麗菜料理食譜相當多變，如搭配安農香腸做成經典香腸炒高麗菜；與產銷履歷飛天豬生鮮豬肉，煮出香氣十足辣炒高麗菜豬肉片上桌。此次預計供貨1000公斤、共計50大箱，這一波銷售完畢後，將採預訂方式。

(中時 )