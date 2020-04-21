因應新冠肺炎疫情，小港郵局破天荒停業半個月。（小港郵局提供）

海軍敦睦艦隊有9名高雄染疫者，其中高雄市府第一波公布重要活動地點小港郵局，曾有確診官兵造訪，小港郵局成為疫情爆發以來第1個停止營業的郵局。高雄郵局今（21）日更破天荒宣布，經審慎評估後，決定採超高規格防疫措施，小港郵局自20日起至5月3日暫停營業14天。

高雄郵局指出，19日接獲衛生單位通知有確診個案造訪，當天是周日公休，20日及21日配合停業，加強內部環境清潔消毒作業，13名員工也停止上班，在家自主健康管理，每天需回報身體狀況，也強調目前所有員工身體皆未出現不適症狀。

高雄郵局表示，小港郵局是支局，沒有投遞業務、沒有郵差，只要是通儲戶每間郵局都能辦理。為便利民眾用郵，小港郵局相關業務暫移撥至高雄草衙郵局辦理，持續為民眾服務。

高雄郵局指出，雖然衛生單位已經「解禁」，小港郵局其實早已經可以恢復營業，但總局考量到郵局與民眾生活習習相關，在此次疫情嚴峻時刻，決定採取超高規格防疫措施，小港郵局自4月20日起暫停營業半個月，讓員工放心，民眾安心。

(中時 )