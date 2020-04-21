海軍敦睦艦隊有9名高雄染疫者，其中高雄市府第一波公布重要活動地點小港郵局，曾有確診官兵造訪，小港郵局成為疫情爆發以來第1個停止營業的郵局。高雄郵局今（21）日更破天荒宣布，經審慎評估後，決定採超高規格防疫措施，小港郵局自20日起至5月3日暫停營業14天。
高雄郵局指出，19日接獲衛生單位通知有確診個案造訪，當天是周日公休，20日及21日配合停業，加強內部環境清潔消毒作業，13名員工也停止上班，在家自主健康管理，每天需回報身體狀況，也強調目前所有員工身體皆未出現不適症狀。
高雄郵局表示，小港郵局是支局，沒有投遞業務、沒有郵差，只要是通儲戶每間郵局都能辦理。為便利民眾用郵，小港郵局相關業務暫移撥至高雄草衙郵局辦理，持續為民眾服務。
高雄郵局指出，雖然衛生單位已經「解禁」，小港郵局其實早已經可以恢復營業，但總局考量到郵局與民眾生活習習相關，在此次疫情嚴峻時刻，決定採取超高規格防疫措施，小港郵局自4月20日起暫停營業半個月，讓員工放心，民眾安心。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。