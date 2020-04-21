海軍艦隊近日爆發疫情，讓許多民眾都相當不安，一名男子因為在軍營施工在高雄租屋，卻遭到其他房客放話排擠表示「他有染疫的可能」，房東更因此要求他搬走，讓妻子相當委屈po上網要網友評評理。

原po網友在《爆怨公社》po文表示，她的老公在某營軍營施工，但都「未接觸到染疫艦隊，也沒有接觸染疫人員的可能」，卻遭到租屋處的其他房客放話排擠，還煽動其他房客一起霸凌排擠自己先生，原po說先生租屋處的其他房客，未經求證就四處放話，說「我老公有染疫的可能」，她表示能明白疫情期間大家都很害怕，但若真有染疫的可能，先生不可能沒收到衛生局通知，原po強調「連衛生局都覺得沒染疫的可能，這位先生這樣亂放話真的...」而房東得知後也要求原po先生搬離，讓他們相當無奈。

網友po文中指出，因為其他房客的抗議排擠，因此房東太太在利益衡量後，強迫原po老公要搬走，表示會退還租金跟押金「但會保留一點錢，扣電費跟瓦斯」原po委屈的表示「這一切事情都跟我老公無關為什麼我們要這樣無端被霸凌，真的很委屈，上來爆怨一下，如有不妥請刪文謝謝。」

po聞引起網友熱議，有網友建議原po檢舉亂放話的人，「檢舉散播以及造謠不實謠言！這是有刑法的。就算要搬也要搬的清白。」、「打電話去他們學校，提醒校方，有學生散播謠言」、「疫情惡意散播 疫情期間沒人可以拿這個來開玩笑，可以避免接觸但沒人可以用懷疑的態度去對其他人造謠某人可能得肺炎 樓主可以硬起來提告散播假消息」也有人表示，「扣錢勒，按租約起碼得賠一個月租金，要求房東負擔搬遷費，叫她找其他房客分擔啊，嘴砲一堆，叫他們付錢就閉嘴了啦，要付錢就甘願得病也不想付了！」

(中時電子報)