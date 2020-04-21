明台高中21日宣布將成立表演技術科，三年學雜費全免，培養能唱、能跳、能說、能演、能拍、能剪的全方位美學人才。（ 黃國峰攝）

明台高中21日宣布將成立表演技術科，三年學雜費全免，學校有演藝長才的同學，也展現表演才藝。（ 黃國峰攝）

明台高中成立表演技術科

選秀節目、網路直播主等新型態節目崛起，表演藝術類人才正夯，明台高中將於今年成立實用技能的「表演技術科」，規劃三年免學雜費，21日發布訊息，將聘業界專業師資，打造專業實習教室，原在校學生雖非演藝科系，也展示演藝才藝，展現多元發展。

現代人閱聽習慣正在改變，YouTube、FB、IG、抖音等自媒體曝光機會多，不少畢業學生不急著上班，反倒想成為網紅，但網上視頻何其多，如何吸引眼球，是一大挑戰，明台高中看重學生未來發展需求，將打造「網紅直播教室」、「時尚彩妝教室」、「展演劇場」、「影音後製教室」，搭配原有「韻律舞蹈教室」、「時尚造型教室」、容納500多人的「國際會議廳」及加聘業界專業師資指導，課程設計務實多元，將於暑假過後招收表演技術科學生。

明台高中副董事長林承峯指出，表演技術科符合現代時代的脈動，看看網紅直播、網路行銷，裡面結合了不同的元素，不是只有表演而已，運用新的媒體科技，剪輯、影像處理、配樂、配音等等都是技術呈面，學生來我們這裡會得到最務實的課程。

明台高中指出，表演技術科將依個人興趣與特質劃分：模特兒練習生組、網紅直播組、歌唱舞蹈組、攝影後製組，三年累積取得基礎攝影、美容美髮證照外，畢業前輔導取得街頭藝人、youtube人氣認證，創造媒合演藝機會朝夢想邁進。

另外明台高中附近有台灣最大攝影棚「中台灣影視基地」，將結合產官學資源，創建實務的課程規劃，讓學生畢業就能具備產業相關專業能力。諮詢專線04-23393071，官網www.mths.tc.edu.tw查詢。

(中時 )