縣長饒慶鈴到台東高中向郭婞淳加油打氣。（莊哲權攝）

縣長饒慶鈴到台東高中向移地訓練的郭婞淳加油打氣，稱讚郭婞淳的肌肉練得很結實。（莊哲權攝）

受新冠肺炎疫情影響，今年東京奧運延到明年舉行，我國「舉重女神」郭婞淳，上周六回故鄉，在台東高中進行2周移地訓練，剛好避開左營海軍染疫事件，指導教練林敬能表示，不管什麼時候比賽，都可以拿到奧運金牌，對於一流運動員而言，不受影響。

郭婞淳21日在台東移地訓練，包含指導教練、物理師及陪練員共12位，和東中田徑隊學弟妹們一起訓練，郭婞淳滿臉笑容，感覺得出她回故鄉的愉悅心情。

指導教練林敬能說，婞淳已經練到明天比賽是奧運金牌，後天比賽還是奧運金牌，所以東京奧運延期，對一流運動員而言，並不受影響，而且回到好山好水的台東，心情放鬆，吃得好、睡得飽。

林敬能表示，如果郭婞淳今年拿了奧運金牌，接下來舖天蓋地的祝賀、活動，可能她就退休了，但是明年比了奧運後，隔年可能會繼續參加2022的杭州亞運，也算是不幸中的好消息。

對於今年郭婞淳是否已達到爆發高點？林敬能說，婞淳常常在爆發，世界紀錄抓舉107，前陣子她抓110，挺舉140她保持的紀錄，那天她挺了145，任何時間比賽都可以有很好的表現，目前持續紮實訓練中，到了明年比才是高點。

縣長饒慶鈴訓練場為郭婞淳加油時表示，原本今年婞淳有希望在東奧奪金，身體已經調整到非常完美的狀況，但仍持續練習，希望明年達到更好的狀況，為我國女子舉重奪金。

(中時 )