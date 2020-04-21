台南安定青農李昆桓飼養的鱘龍魚，8個月大已可達2斤重。（種田少年團隊提供／劉秀芬台南傳真）

台南安定青農李昆桓克服南部天氣問題，養殖鱘龍魚3年有成，育成率達8成，台南市長黃偉哲21日參觀李昆桓的魚菜共生農場，現場採摘試吃麒麟萵苣及捕捉鱘龍魚，稱讚李昆桓的毅力與恆心，能夠台南成功養殖鱘龍魚，可說是台南之光。

關心農業人力老化與農村人口外流問題，黃偉哲積極推動新農人計畫，號召青年返鄉投入農業，21日在農業局長謝耀清及在地議員林志展陪同下，關心安定青農李昆桓魚菜共生農場。

黃偉哲表示，能夠在炎熱的南台灣養殖鱘龍魚，需要技術、毅力和恆心，更需要大家協力，能夠養殖成功可說是台南之光，市府會持續給予協助克服困難，積極開拓行銷通路，吸引資金投入，進而擴大產銷規模，成為台灣之光。

李昆桓原本從事服飾業，但因感家中農地閒置相當可惜，投入上百萬資金搭建網室設備，以魚菜共生的方式種植有機蔬菜及養殖吳郭魚，後來發現養高單價的魚才有可能還本，就開始嘗試養鱘龍魚。

在南台灣養殖鱘龍魚，首先要面對的是該魚種對低水溫、高水質的要求；李昆桓經歷了3年左右的嘗試，面對困難不斷克服挑戰，終於掌握養殖技術，找到較耐高溫的鱘龍魚品種，從原本的中華鱘，陸續增加了澳洲鱘及短鼻鱘等，育成率也從原先的6成提高至8成。

此外，李昆桓還栽種了5公頃左右的胡麻，他將鱘龍魚搭配其所種植生產的胡麻油一起銷售，做試吃包、附上食譜，開發婆婆媽媽、公司行號團購市場，銷路極佳。

李昆桓也與歸仁青農張清文等幾位志同道合的朋友組成了「種田少年」團隊，種田、品牌經營、平面設計、社群經營、食農料理開發、機器採收、無人機代噴等，各有所長各司其職，朝企業化經營發展。

黃偉哲表示，青年務農過程中，不論在技術、資金或土地取得方面所遇到的問題，市府都將盡力協助解決，未來更將持續努力讓台南成為青農友善的城市，讓青農生產、生活皆無憂無虞。

(中時 )