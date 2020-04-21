陳姓印尼外籍配偶的丈夫今年初過世，因丈夫積欠國民年金保險7萬5966元， 無法領取喪葬補助及遺屬津貼，透過縣府社會處協助，由台東天后宮先代墊繳清，讓處於弱勢邊緣戶的陳婦，感受媽祖婆的慈悲情懷，縣長饒慶鈴21日頒贈匾額表敬謝。

嫁到台灣10餘年的印尼籍陳姓新住民，與先生育有1女，今年初先生過世，留下她跟幼女，經社工員了解，陳女丈夫過世後國民年金保險欠費達7萬5966元，經縣府與天后宮合作，先代墊該筆欠費，得以領取餘額1萬5444元及每月3772元之遺屬年金至幼女滿20歲止。

縣府社會處指出，年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，在未參加勞保、農保、公教保或軍保的期間，均應參加國民年金保險，而近年來有許多貧困民眾因無經濟來源積欠保費，死亡時無力繳清，亦無法領取喪葬補助9萬1410元及遺屬津貼。

感謝天后宮落實照顧社會近貧家庭，縣長饒慶鈴致贈「嘉惠社會」匾額，由天后宮董事長林有德代表接受，她說，台東縣接近中低收入貧窮線的邊緣戶近4000人，這些家庭不易取得補助資源，甚至連喪葬費也籌不出來，也因欠繳國保費而無法獲得補助。

因此，社會處向天后宮請求協助，自2月試辦以來，已協助2位民眾順利領取喪葬給付與遺屬年金，目前另有2位民眾已送案申請中。

(中時 )