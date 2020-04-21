玉山消防分隊人員垂降山崖，救援墜崖山友。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

來自台北的王姓男子，與山友組成6人登山隊，從台東進丶南投出，但王姓山友21日一馬當先，行經八通關古道乙女瀑布附近時，不慎墜落30公尺深的山谷！同行隊友途經也不知道他墜崖，經發現者告知，才重返現場安撫，等待消防人員救援。

南投縣消防局接獲山友報案，指稱由東埔往觀高前進，經過乙女瀑布後，回頭發現對面崩壁有1名山友摔落在半山腰落石處（大約30米深），於是撥打119救援。

王姓山友也自打112緊急專線報案，指稱自己目前在崩落點處，距崩壁下緣僅剩10公尺，現場有持續崩落之虞！

南投縣消防局第三大隊隨即啟動山域事故應變機制，由玉山分隊小隊長洪榮助，率3名消防及6名義消前往救援；消防局亦同步完成直升機相關申請。

地面人員抵達現場，架設繩索救援於下午2時50分，將待救者救援至安全地面上，傷者僅右膝及手指擦傷拒絕就醫。

據了解，王姓傷者一行6人登山隊，4月15日從台東縣海端鄉入山，預計4月21日於南投縣信義鄉東埔下山；其中偒者於事發時間脫隊，一人走在最前面，在八通關古道乙女瀑布附近崩壁處，不慎失足摔落30公尺深，同行5人路過該處並未查覺傷者已不慎掉落，往前走直至碰觸到報案者告知有人掉落，才急忙返回現場安撫，等待救援。

(中時 )