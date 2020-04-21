台中市空氣品質改善成績，已展現成效！根據行政院環保署統計，台中市2019年各污染物，均創近四年同期最低。其中，PM2.5平均值每立方米17.7微克，相較2018年18.8微克，改善1.1微克；空氣品質不良（AQI>100）天數為44天，較2018年減少16天。

台中市長盧秀燕21日說，改善空品是長期工作，雖然目前已初步見成效，但仍不夠，市府將持續努力改善。

台中市空氣品質改善委員會今年第1次會議會議，由各相關局處報告藍天白雲行動計畫執行成效。市環保局說，台中市去年度各污染物，均達到近四年同期最低，而今年首季空氣品質不良（AQI>100）天數為11天，比去年同期減少一天，較前年同期減少九天。

上述藍天白雲行動計畫，2019年各局處已完成PM2.5減量1,221.89公噸。此外，以環保署空氣污染排放清冊（TEDS 10.0）的排放量及類別比例為基礎，訂定2020年目標為PM2.5減量1,123.5公噸。

至於實際減量作為，台中市2019年老舊機車汰舊目標5.5萬輛，截至去年12月已淘汰二行程2.61萬輛，四行程5.4萬輛，總計8.01萬輛，PM2.5減量21.5公噸。

對於大型固定污染源，市府則透過許可審查，要求公私場所採行最佳可行控制技術（BACT），2019年完成6家推動指定削減，PM2.5減量79.6公噸。此外，108年度推動宮廟環保及減碳措施，共有效降低宮廟產生PM2.5數量達37.8公噸。

(工商 )