中小企業信用保證基金（簡稱信保基金）配合中央銀行推出「小規模營業人簡易申貸方案（簡稱小規保）」，修正信保基金配合辦理保證措施規定，就小規模營業人最高50萬元小額貸款，提供十成信用保證優惠，採線上收件，當日即時核保不塞車，開辦首日半天即達保證185件。

信保基金表示，小規保強化對攤商、個人店家等有稅籍登記，且每月銷售額未達使用統一發票標準營業人，取得營運週轉金。經銀行評估有受疫情影響的小規模營業人，只要票、債信正常，申請授信總額度最高50萬元，且貸款年利率於央行辦理專案融通期間，最高按專案融通利率加0.75個百分點，浮動計息（目前年利率為1％），由信保基金提供十成保證，另保證手續費由經濟部撥付的專款支應，免向企業計收。

信保基金指出，為爭取時效，信保基金採24小時線上受理，即審即回，力求以最快的速度協助小規模營業人取得所需資金，度過疫情難關。開辦首日半天即保證185件，佔信保平日收件約五分之一，創歷史紀錄。

為加速簡化核貸流程，小規保依央行「銀行簡易評分表」評分70分以上者，由同一銀行承作，得移送信用保證。信保基金說明，統計全台約有近50萬家小規模營業人，預估其中約有85％（逾40萬家）可符合申貸資格。

小規保另可搭配政府相關紓困振興貸款措施（如防疫千億保），但應符合該專案規定。信保基金強調，有營運週轉資金需求的小規模營業人，自4月20日起至12月31日止，可就近向往來銀行申請。

另信保基金近期將積極於全台各大商圈舉辦紓困措施宣導活動，並於現場提供專業諮詢服務。欲瞭解「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通信用保證措施」完整資訊，可至信保基金官方網站查詢。

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