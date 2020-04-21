因應新冠肺炎疫情衝擊，各行各業生意大受影響急需紓困資金挹注，中央銀行推出2000億元的中小企業貸款專案融通方案，央行總裁楊金龍今天表示，央行專案融通方案分為中小企業及小規模營業人等3方案，截至昨日已核保約18億元，若疫情嚴峻，還可再加碼2000億元，達到4000億元規模。

央行日前開辦「嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通」專案，分為三種方案，分別為中小企業信用保證基金提供9成以上信保的新貸款，貸款額度最高200萬元、利率不超過1％；銀行徵提擔保品的新貸款，額度最高600萬元、利率不超過1.5％，以及20日新開辦的小規模營業人方案，額度最高50萬元、信用保證10成、利率不超過1％。

楊金龍今下午出席行政院「紓困振興方案—金融國家隊力挺台灣產業」記者會時表示，小規模營業人昨天開始辦理，配合增訂簡易申貸方案，陸續已經有案件進來，呼籲不論公股行庫或民營銀行，散盡社會責任，積極辦理2000億貸款，協助中小企業跟小規模營業人度過難關。

楊金龍說，截至昨天，透過中小企業信保基金申貸者，以核保約9萬家，金額約18億元。若因疫情需求，楊金龍強調，央行資金融通採取彈性處理原則，市場若有需要，還可以再追加2000億元。

(中時 )