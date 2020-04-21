港元兌美元21日觸及7.75的強方兌換水準，觸發香港金管局出手承接港元買盤以捍衛聯繫匯率機制，等於變相向銀行體系注資15.5億港元，為事隔4年再度出手，反映資金淨流入香港。香港金管局總裁余偉文表示，近期港元匯率偏強，主要是由於市場套利活動及股票投資相關的港元需求均有所增加。除了市場對港元的殷切需求外，財政開支增加亦會令港元需求上升。

香港經濟日報報導，金管局表示，港元21日觸發了聯繫匯率機制下7.75港元兌1美元的「強方兌換保證」。金管局從市場買入美元、賣出總值15.5億的港元，而銀行體系總結餘將會相應增加此數額。

報導稱，金管局2019年3月也曾出手，當時港元兌美元匯率為7.85，金管局出手主要是因應資金淨流出香港。

報導稱，星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，目前1個月期的港元利息較同期美元利息高約0.9％，成港元匯價近期強勢的主要原因。他分析，近期股市已有所反彈，而油價急挫亦可能引發債市危機，環球資金缺乏可買資產，促使資金短期內流入相對高息的資產。另外，港元與美元間的聯繫匯率，面對美元荒的背景下，等於港元兌其他貨幣呈現升值。加上港元即使跌至弱方保證水準所造成的匯兌損失亦有限，均吸引資金加碼投資港元。

(工商 )