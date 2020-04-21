東京奧運會因新冠肺炎疫情延期1年，預定明年7月23日開幕，延期的追加經費預估達3千億日圓。國際奧運委員會（IOC）在官網上回答媒體詢問時指，日本首相安倍晉三已經同意分擔大部分追加經費，立刻遭日本政府的反駁。

IOC指出，「有關奧運會延期的追加經費，安倍首相已同意，將依據現行的契約條件，由日本繼續負擔，IOC也負有分擔費用的責任」，預估IOC將負擔數億美元（約數百億日圓），其餘大部分由日本負擔。

日本官房長官菅義偉21日在記者會上表示，「並無達成協議之事。有關延期的必須費用，在16日東京奧運組織委員會與IOC的會議上確認了，延期的費用是共通的課題，今後將評估、討論。」

東京奧運組織委員會21日否定了IOC官網上刊載的內容，並要求IOC刪除，這段記載在日本時間21日晚間已刪除。

IOC還指出，若新冠肺炎疫情一直無法終結，日本方面已非常明確地表示，超過明年夏天的話，將無法管理，再次延期有困難，因為選手村已經售出，與東奧結束後預定搬進去的屋主之間的合約已經開始。

(中時電子報)