美國海軍今天證實，兩艘美國軍艦在南海執行任務。有消息說，美國軍艦所處位置就在中國和馬來西亞船隻發生對峙的水域附近。

美國之音中文網報導，上週大陸官方的地質考察船「海洋地質8號」被發現在馬來西亞石油公司(Petronas)的一艘勘測船活動附近進行地質勘探。幾個月前，這艘大陸船在越南近海與越方船隻發生了類似的對峙。

路透報導，這個事件迫使美國向北京方面發出呼籲，停止在有爭議水域進行這種「欺凌行為」，美方表示，北京的這種挑釁行為對那裡的油氣開發活動構成了威脅。

美國國務院說，大陸利用該地區國家都在專心對付新冠病毒大流行的時候「對鄰國進行威脅」。

美國印太司令部女發言史威格曼（Nicole Schwegman）表示，美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦（USS America LHA-6）和邦克山號航空母艦（USS Bunker Hill）已經奉命前往南海。

史威格曼說：「我們繼續保持在南中國海的存在是要努力推動自由航行和自由飛行。這是支撐印太地區安全和繁榮的國際原則。」她說，美國支持盟友和夥伴為確定自己經濟利益所做出的努力。

美國海軍遠征打擊群司令海軍少將凱徹（Fred Kacher）對路透說，他的部隊本星期跟在南中國海的中國海軍進行過溝通。

美國印太司令部女發言人史威格曼沒有提供美國軍艦的具體位置，但是安全人士稱美國軍艦就在海洋地質8號船和馬來西亞石油公司的西卡佩拉（West Capella）鑽井船的附近。

越南、馬來西亞和中國大陸都聲稱擁有這一水域的主權。北京方面根據自己的九段線主張而聲稱擁有幾乎全部南海主權。但是，這個九段線並沒有得到週邊國家和世界大多數國家的認可。

北京方面否認發生對峙的相關報導，稱海洋地質8號正在進行正常的活動。馬來西亞外交部和國家石油公司還沒有對此事發表評論。

中國勘測船本月展開的這些活動是北京新冠病毒外交的一部分。大陸捐給東南亞國家大批醫療物資。

大陸一個醫療專家組本週抵達馬來西亞。馬來西亞公佈的累計確診病例有5400多例。

(中時 )