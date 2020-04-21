一家位於台東池上稻農自創品牌「禾穀坊」有機米，在新冠疫情衝擊中「逆勢成長」，今（21）日出動貨櫃車寄出重達12公噸、6000包白米給買家，關鍵就在於推動的「生態區塊鏈」已在國內外打出名聲。

經營「禾穀坊」有機米的青農魏瑞廷返鄉10多年來，為了讓家人與消費者吃得安心，堅持以友善農耕方式經營耕種，近幾年更是與奧丁丁集團合作將區塊鏈科技導入稻米產業，透過區塊鏈忠實呈現稻米生產過程外，還加入生態元素，讓民眾可以上鏈瞭解自己每天吃的那碗飯的原始耕種環境，還不時可以看到鳥類等動物自由進出稻田裡。

魏瑞廷表示，去年透過區塊鏈把稻田豐富生態上傳後，不僅讓他順利取得美國南加州訂單，同時自家稻米還登上梵蒂岡教宗的餐桌上，受到國際支持，並延續到今年初收到來自新加坡與中國大陸的訂單，但是受到疫情影響下無法出口而暫緩。

台東「禾穀坊」今天大動作寄出大單6000包有機米。（圖／魏瑞廷提供）

不過，魏瑞廷卻在4月初收到在山上修行的知名宗教團體居士，來電洽訂6000包的區塊鏈生態友善米。當時因為還未收割，需要等待一段時間，對方也表示同意之外，還很快地就先匯出貨款希望能夠優先取得全部稻米數量。

魏瑞廷說，這位買家是因為親友吃過他的「禾穀坊」有機米，得知其稻田能看見紅冠水雞誕生的畫面，令他感動不已，因此很豪邁地一次下大單訂購6000包，鼓勵他與更多青農持續友善農耕。

圖說：台東稻農魏家自創的「禾穀坊」有機米品牌。（圖／魏瑞廷提供）

魏瑞廷表示，他決定採「友善農耕」後常被嘲笑為「憨人」，看天吃飯就已經很辛苦了，當作物遭受病蟲危害時，還杜絕一切藥物治療，當野生動物把稻田當作自助餐時，還只能用柔性方式驅離，經常讓農民累的人仰馬翻，收成時產量也只有一般，因此能夠堅持友善持不懈的人可說是寥寥無幾。

魏瑞廷說，非常感謝這位民眾以最實質方式鼓勵與支持他，雖然被稱「憨人」，仍相信「憨人有憨福」，也會持續耕種出高品質稻米回饋社會及支持「禾穀坊」的有機稻米粉絲們。

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(中時電子報)