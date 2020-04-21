今年母親節值全台防疫期有點特別，為了提供母親節依舊要送禮需求，HANDS台隆手創館挾館內六成以上來自日本商品之勢，不僅推百項以上日本好禮，同時提供線上直播、官網商品精選5折起，最重要是透過線上包裝，直接把禮物送到家。

因應今年有點特別的母親節，台隆手創館推出全方位暖心服務，讓全家人可以一起在家溫馨共度。除了精選多款限量獨家及人氣熱銷商品，包括ECLEAR 肌力訓練彈力棒、彈力帶、伏地挺身器、健腹輪、日本涼感身體刮痧板 、Lourdes二代音波頭皮按摩器、日式溫熱揉捏捶打按摩坐墊和室椅、Concern康生24K閃黃金鍺石滾輪按摩美顏棒、台隆獨家推出魔法鑽石塗層平底鍋、玉子燒鍋等多項日本商品，且透過官方粉絲團推出直播限定優惠服務，隨看隨買。

並自即日起至5月10日，官方購物網站精選商品5折起，加碼推出網路限定「全館單筆消費滿3,000元現折200」滿額優惠活動，首次線上包裝服務，提供消費者一次備齊自用及送禮需求。

(工商 )