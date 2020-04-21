國研院今日宣布，與上銀科技合作開發「太陽能板產線智慧即時回饋檢測設備」，可在一分鐘內檢測一片大型薄膜太陽能板材，效率提高30倍，推動綠能產業設備在地化發展。

國研院指出，太陽能電池可分為矽晶與薄膜兩大類，矽晶因技術成熟且相對成本較低，是目前市場上的主流，而薄膜則以鍍膜方式，減少設備原料，更可應用在建築整合太陽能或攜帶式產品供電來源，是未來的趨勢之一，年產值上看300億美元。

目前檢測一片大型薄膜太陽能板，需要人工抽檢，約30分鐘，因此國研院儀科中心與上銀科技、上銀光電合作，以光機電整合技術，客製化開發建置全台首創線上全檢「太陽能板產線智慧即時回饋檢測設備」，在一分鐘內就可完成一片板材檢測，不但檢測效能提升30倍以上，並可即時分析研判結果，對製程進行調整，大幅提升生產效能和品質。

國研院儀科中心表示，這次配合上銀光電客製化開發出「陣列式光學取像系統」、「高效能運算儲存系統」與「量檢測運算核心」，結合上銀科技以傳動與控制專業發展的「精密定位移動平台」與「上下料機械手臂」，以光機電整合技術建置全台首創線上全檢「太陽能板產線智慧即時回饋檢測設備」。

這套設備整合光學取像系統與高效能運算儲存系統，搭配精密定位移動平台及可提高上下板材效能的機械手臂，能對長122公分、寬62公分的大型薄膜太陽能板進行快速掃描取像與資料儲存，再經由量檢測運算核心完成板材量檢測與品質判別，每片太陽能板可在60秒內完成檢測作業，符合線上即時檢測的速率要求，檢測效能提升30倍以上。

國研院長王永和表示，這套設備通過上銀集團一年的嚴格考驗，相信透過法人技術加值能帶動綠能產業設備供應鏈在地化發展，讓台灣成為亞洲綠能產業的重要據點

(工商 )