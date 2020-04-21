為迎接母親節，台北文華東方酒店為孝親子母獻上一系列寵媽咪的餐飲、芳療及住宿奢華提案，包括米其林一星中餐廳「雅閣」的母親節限定星級套餐，每客2,980元起。現代時尚的「文華Cafe」推出的「母親節限定豪華饗宴」，任選精緻主菜四選一並無限暢享現點現做的季節海鮮塔及多款豐美佳餚，每位2,380元。「青隅」優雅Sisley 午茶約會，每位1,350元起。

而台北文華東方酒店芳療中心為媽咪特別打造的量身訂製療程服務，從臉部保養到全身舒緩按摩，讓摯愛媽咪重拾全身活力，綻放動人光彩。此外，極具創意的行政西點主廚任樂軒(Hin)亦悉心打造「牡丹翩翩」母親節限定蛋糕，每個7吋 ，售價2,020元，4月30日前預訂還可享有88折優惠及華剛梨山紅烏龍茶乙罐(10g)。

連續兩年蟬聯米其林一星餐廳「雅閣」主廚謝文，將於5月1日至3日及8日至10日的午、晚餐以嚴選頂級食材，如：花膠、龍蝦、遼參…等打造色味絕佳的七道式母親節奢華套餐，以最正宗純粹的經典美饌收服母親的味蕾，共有2,980元及3,680元兩種價位可供選擇。

「文華Cafe」推出「母親節限定豪華饗宴」，主廚蔡明哲(James)特別悉心打造四款豐美主菜，包括爐烤美國牛小排、柚香奶油國王鮭魚、脆皮櫻桃鴨胸搭鴨肝、以及上湯龍蝦伊麵，賓客除可任選一道主菜外，還可無限享用季節海鮮塔，由新鮮澎湃的帝王蟹、松葉蟹、戰車蟹、鮑魚、淡菜、白蝦所組成，現點現做直送上桌，暢享鮮美海味，每位2,380元，5月9日午、晚餐時段及5月10日午餐時段限時供應。4月30日前預訂並完成訂金，每位賓客再享燕窩甜品乙盅。

米其林推薦「Bencotto」義大利餐廳於5月9日及10日母親節週末午、晚間時段推出母親節限定套餐，豐美珍饈包括：美國和牛菲力佐羊肚菌、海螯蝦燉飯搭北海道海膽、炙烤章魚搭檸檬風味洋芋泥及焦糖海鹽蜂蜜奶酪，道道幸福的暖心滋味，讓全家人沉浸在歡快氛圍中，盡享歡聚食光，每位2,200元。

「文華餅房」由型男行政西點主廚任樂軒(Hin)精心設計的母親節限定蛋糕『牡丹翩翩』，以台灣梨山紅烏龍慕斯搭配抹茶杏仁海綿蛋糕，加上用鳳梨釋迦、枇杷及百花蜜等台灣在地食材製成的香滑奶霜，巧妙的配搭讓所有滋味在口中達到完美的平衡，最後再以手工精製的牡丹巧克力花朵裝飾其上，高質感的造型，襯托出媽咪雍容華貴的氣質！每個7吋，售價2,020元。凡於4月30日前預訂『牡丹翩翩』母親節限定蛋糕，可享88折優惠，並獲贈華剛梨山紅烏龍茶乙罐(10g)。此外，還可加價1,268元選購母親節限定花禮。本館及ATT 4 Recharge分店同步銷售。

台北文華東方酒店與法國頂級保養品牌Sisley再次攜手合作，自4月24日至5月31日，由酒店型男行政西點主廚任樂軒(Hin)於深受名媛貴婦推崇的青隅推出「黑玫瑰珍寵下午茶饗宴」，將珍稀的黑玫瑰幻化為一系列挑動味蕾的繽紛奢華美點，為您和媽咪帶來極致優雅的初夏尊寵食光。凡享用下午茶的貴賓，還可獲贈Sisley限量小禮。每位1,350元起。賓客於5月1日至10日期間於青隅點用「黑玫瑰」奢華魚子醬下午茶，並於個人臉書Facebook或Instagram打卡，即有機會額外獲贈「黑玫瑰」奢華魚子醬下午茶乙客(價值4,345元)

除餐飲饗宴外，台北文華東方酒店芳療中心寵愛媽咪，整個五月推出「珍寵媽咪」療程專案，由專業芳療師依據媽媽的需求量身訂製療程服務，先針對身體緊繃的部位進行60分鐘的全身舒緩按摩，接著再搭配30分鐘的「瞬間臉部保養」，為媽咪的臉部注入活力、重拾光彩，療程結束後再贈送精美化妝包乙個。「珍寵媽咪」療程專案共90分鐘，每人價格為7,660元。

孝親子女讓媽媽享受城市輕旅行，台北文華東方酒店推出「食尚之旅 一泊二食住房專案，讓短時間內無法出國出遊的媽咪，來趟台北都會輕旅行，體驗富比士五星酒店豪華住宿，並盡享雅閣米其林星級美饌，與媽咪親密共享幸福天倫之樂！每房每晚超值優惠價9,300元起 (原價超過22,000元)，「食尚之旅」一系列尊寵禮遇包括：入住全台北五星級酒店最寬敞舒適的豪華客房或套房 (原價12,500元起)，於連續兩年榮獲米其林一星殊榮的雅閣中餐廳享用主廚特別推薦套餐兩客。隔日於現代時尚的文華Cafe享用豐盛早餐兩客，「食尚之旅」住房優惠專案即日起至 2020年8月31日止，詳細內容條款或預訂請參照酒店官方網站。

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