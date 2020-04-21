日本共同社21日獨家報導指出，日本國立感染症研究所和產業技術綜合研究所等的團隊彙總研究成果稱，聯合使用抗艾滋病藥“奈非那韋”和白細胞減少症治療藥“千金藤素”可能對新型冠狀病毒感染症有效。該團隊通過細胞實驗和電腦解析進行了確認。

據分析，該方法能防止病毒入侵細胞和增殖。雖然是既有藥物，但目前尚不清楚實際對新冠患者用藥的效果和兩種藥物聯用時的副作用。團隊成員、產業技術綜合研究所高級主任研究員廣川貴次表示：“期待應用於新冠感染症。”

該團隊使用約300種易於獲得的既有藥物，調查了用於感染病毒的細胞後是否起效。此外還以約8000種既有藥物為對象，用電腦篩選具有對新冠病毒有效、或能作為治療藥的分子結構的藥物。

結果在細胞實驗中發現，兩種藥物單獨使用可能具有減少病毒的效果，聯用能夠取得更好的效果。電腦解析顯示，千金藤素能防止病毒入侵細胞，奈非那韋則能防止增殖

(中時 )