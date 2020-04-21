（南投縣政府建設處長李正偉（由左至右）、高雄市建築經營協會理事長李正聰、南投縣政府秘書長洪瑞智、南投縣不動產開發公會理事長陳明賢、以及台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫。圖／園冶獎提供）

2020建築園冶獎公部門建築評選小組，21日首度前進南投縣，針對南投縣公共建築景觀、校園建築景觀、以及社區文化景觀營造進行決選，最後有8個建築得獎，地主南投縣不動產開發公會理事長陳明賢特別宣布，在南投縣公部門之後，明年度的2021建築園冶獎，南投縣私部門建築也將加入，擴大園冶獎在南投的規模，也為園冶獎今年的全部評選工作，劃下完美句點。

2020建築園冶獎主任委員洪光佐強調，21日進行南投縣公部門建築決選之後，園冶獎今年的全部評選工作，已經劃下完美句點，希望未來持續藉由園冶獎的平台，將園冶獎友善環境、永續經營的精神，散佈到國內各地，一起為台灣這塊土地打拼。

建築園冶獎今年首度跨越濁水溪，將台中市、彰化縣、以及南投縣的公部門建築，納入評選，21日由東海大學建築系助理教授蘇睿弼等9位產學專家，組成決選評審小組，針對南投縣公共建築景觀、校園建築景觀、以及社區文化景觀營造進行評選工作。

南投縣公部門建築評選結果，21日晚間公佈結果，在公共建築景觀部份，共有「仁愛鄉南豐社區綠色友善廊道及休憩空間營造工程」、以及「埔里鎮桃米社區休憩空間建置統包工程」等2項得獎。

南投校園建築景觀建築評選則有「105年度南豐國小老舊校舍整建工程」、以及「105年度愛蘭國小老舊校舍整建工程」等2項得獎。

社區文化景觀營造評選得獎的，包括「社區環境景觀改善綠美化暨生態池復甦計畫」、「圳源湧流、活耀益康」、「碧洲友善公園」、以及「南投縣名間鄉新北社區開心農場」等4項作品。

由於這是南投縣公部門首次參加園冶獎評選，因此，南投縣政府秘書長洪瑞智特別代表代表縣長林明溱，在南投建設處長李正偉的陪同下，前來向高雄市建築經營協會理事長李正聰、南投縣不動產開發公會理事長陳明賢、以及台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫等致意。

南投縣政府秘書長洪瑞智表示，南投縣今年第一次參加公部門建築評選，藉由參與過程中，體會建築的空間設計、空間特色運用等專業技術，創造更好的環境，永續經營。

南投縣不動產開發公會理事長陳明賢特別宣佈，由於今年南投縣的公部門評選非常成功，明年度的2021建築園冶獎，南投縣私部門建築也將加入，擴大園冶獎在南投的規模。

高雄市建築經營協會理事長李正聰指出，評選的過程中，深深感受南投縣政府對土地的友善，進而連結漂亮的風景、以及自然生態的用心，「南投縣走出來了，高雄市則是走進南投」，公共景觀也充滿人文藝術，社區營造則充份展現社區的團結。

(工商 )