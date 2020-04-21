根據英國《金融時報》(Financial Times)發佈的最新華為P40手機拆解視訊顯示，三家美國晶片公司——高通(Qualcomm)、Qorvo和Skyworks仍為這支新手機提供了必要的射頻(RF)元件，而美光科技(Micron)的NAND快閃記憶體(Flash)似乎已被三星(Samsung)的產品取代。

華為雖然暫時已經涉足RF前端中最主要的元件——功率放大器(PA)的研發，期待5G中期後由海思自給，但RF模組的研發耗時費力，不能一蹴而就。此外，華為也還沒找到比高通、Qorvo和Skyworks之外更好的選擇。

根據該報導指出，高通對華為出售的RF元件已獲得美國商務部(DoC)的許可，而Qorvo和Skyworks均未對此發表任何回應，但從供貨情況來看，推測應該都拿到了與華為繼續商業合作的臨時許可，先前已知的一些公司還包括美光、微軟(Microsoft)以及Google等。

但是，據該報導補充，「一般的許可並未涵蓋以生產新產品(例如P40智慧型手機)為主的銷售。為此，該公司必須取得獨立許可，而美國商務部並未透露已授予了哪些公司這一類的許可。」

據不久前的媒體報導指稱，美國政府機構的官員們開會並同意改變《外國直接產品規則》(Foreign Direct Product Rule)，要求使用美國半導體製造設備的外國公司在向華為供貨之前必須取得美國許可證。路透社(Reuters)引用其消息人士表示，這項規則變更旨在遏制台積電(TSMC)向華為(及其海思半導體部門)代工或間接出售晶片。

(中時電子報)