《Hundred Soul百魂戰記》宣布攜手《龍之谷》推出聯動企劃(影片來源/YouTube/Hundred Soul百魂戰記/如遭刪除請見諒)

韓國遊戲公司Hound13旗下的3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》，今（21）日宣布攜手知名動作遊戲「龍之谷」推出聯動企劃，邀請救世主與副官一同化身為《龍之谷》的古代英雄，協力拯救奧羅拉大陸！此次也是朴正植先生領軍製作的兩款人氣作品首次合作串聯，將激發出更多不同的趣味火花，提供給玩家們難得的遊戲體驗！

副官「娜絲瑞」化身那溫(圖/智凡迪科技 提供)

救世主「愛黛兒」化身亞勒詹達(圖/智凡迪科技 提供)

《Hundred Soul百魂戰記》與《龍之谷》也將從即日起至5月12日，正式推出聯動時裝。從釋出展示影片可以看到，《龍之谷》的古代英雄「杰倫特」、「亞勒詹達」、「那溫」、「卡拉律」以及最受歡迎的嚮導「艾琳」都將降臨《Hundred Soul百魂戰記》世界。而救世主與副官「娜絲瑞」、「凱倫」、「菲力帕」除了可以換上《龍之谷》專屬時裝之外，還可以進行「龍之谷活動」獲得「幻影殿堂鑰匙」等珍貴道具。

「菲力帕」化身艾琳 連小熊「胖次」高度還原！(圖/智凡迪科技 提供)

更多關於《Hundred Soul百魂戰記》的精采活動與內容皆會在官方粉絲團釋出，敬請密切追蹤官方粉絲團訊息。

(中時電子報)