海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，軍方後續解釋引發外界批評如同擠牙膏，國防部晚間緊急召開記者會，說明初步調查結果。前總統馬英九今晚受訪表示，疫情雖嚴格掌控，可是國軍出海，諸多細節看起來鬆懈，應好好檢討。至於蔡英文總統是否要為此事向全民道歉，馬英九說，總統有前例可循，可自行評估，「2013年洪仲丘事件爆發，我是有道歉的」。

馬英九說，國防部晚間記者會可能會發表究責過程，身為三軍統帥的蔡英文總統，當然要負起概括責任，而非具體責任，「像我們不了解內情的人，只是覺得意外，為何漢光演習可以不辦，總統就職典禮也非常簡化，為何敦睦艦隊一定要出航，而且去的時間很短，只去一個國家」，至今這些問題都等待國防部詳細說明，對社會交代。

至於此案該究責到何種層級，馬英九說，依據情節而定，但現在知道的事實還不是很多，但從過去這幾個月，疫情方面雖嚴格掌控，可是國軍出海，許多細節看起來鬆懈，恐怕真的要好好檢討。

對於國民黨主張排富發現金被民進黨以人數優勢封殺，馬英九說，站在在野黨立場，希望此次紓困能夠做好，讓民眾真正度過難關，而不是純粹政治表演，不會說發了酷碰券，在發現金不好，我們還是會支持。

馬英九解釋，2009年發消費券情況和這次不同，現在要紓困，換句煥說要救急，而不是救窮，尤其現在因為很多消費場所，因疫情考慮不鼓勵大家去，先從紓困來講比較合適，不是說消費券不能發，還是可以發。

(中時 )