統一MSCI美國低波動N（020015）、統一MSCI美國資訊科技N（020016）掛牌來不到一個月上漲逾10％，雖美股後市仍不明，但統一證券金融商品部表示，定期定額投資ETN可跟到指數漲幅，也能減少看方向的不確定，可參考以ETN存股參與美股後市行情。

統一MSCI美國低波動N、統一MSCI美國資訊科技N兩檔ETN分別具跟漲抗跌與獲利攻擊特性，21日分別收在11.62元、11.23元，指標價格皆不到15元，適合小資族入手，股利累積入指數再投資，可免繳納股利所得稅。

據統計，以蘋果（Apple）為首的MSCI資訊科技報酬指數（MSCI USA IMI Info Tech），以及由美國11個產業龍頭股票組成的MSCI美國低波動報酬指數（MSCI USA Min Vol）自ETN 3/27掛牌至上周，漲幅分別約13％、12％，充分參與美股的短暫反彈；而拉長至近5年表現來看，總報酬率分別為53.34％及120％，也大幅擊敗S&P500以及那斯達克；即使今年以來股市大幅修正，跌幅也較大盤少2％左右。

統一證券指出，此兩檔指數由MSCI所編制，先由母指數中依照嚴謹的模型標準再篩選出指數成分股，且每季審核調整。指數的好處是被動式管理，投資人可針對想要的投資主題精準買進一籃子股票的行情，免除選擇標的壓力，且指數產品定期定額投入，也可以將賭方向的風險降到最低，適合存股。

(工商 )