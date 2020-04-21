王宇婕、蕭瑤母女近日錄衛視中文台《一袋女王》，互相爆料親子糗事。蕭瑤笑稱王宇婕常自不量力，王宇婕自爆去年為了一台突然插入車道的車子，差點撞到其他車，氣到她猛按喇叭追車，結果雙方下車理論時，王宇婕忘了打P檔，車子竟然開始滑行，嚇得她趕緊上車把車停住，烏龍到連架都吵不下去，只能丟臉離開。

王宇婕認為媽媽蕭瑤是個懂得苦中作樂的人，小時候一家人住印尼，爸爸心情不好會動手打人，媽媽前一秒剛被爸爸打完，等爸爸離開家門，馬上擦乾眼淚，帶著她跟哥哥玩耍。蕭瑤聞言解釋，她覺得小孩在情緒低落時，一定要把情緒平衡一下才能有正面能量，所以她才會帶著孩子架起很大的全身鏡，學電視機裡的老師跳舞，或是把棉被毯子掛在牆上，拿桌燈打光，加上最重要的風扇，家裡馬上變成沙龍寫真攝影棚，王宇婕笑說：「所以我從小就知道拍照一定要有風扇。」

王宇婕（右）感謝媽媽蕭瑤的巧思。（衛視中文台提供）

但只要聽到爸爸的車子叭叭兩聲時，30秒內媽媽就得把臉上的濃妝抹掉，在傭人幫忙下把所有東西拆掉丟進房間，立刻恢復原狀，巴鈺聽了笑說：「弄得你們好像地下賭場一樣。」讓大家笑到不行。

(中時 )