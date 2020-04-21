海軍敦睦艦隊為我國目前最大宗群聚感染，截至21日為止，已累積27例新冠肺炎確診，疫調足跡遍佈全台10縣市，讓指揮中心及國人都相當憂心，國防部也因此成為眾矢之的，第一波懲處名單已呈報給總統蔡英文批示。雖然外界罵聲居多，不過藝人陳為民、汪建民卻持相反看法，紛紛發聲力挺國軍。

（圖／翻攝自陳為民臉書）

多名官兵染疫消息爆出後，立刻引發各界譁然，總統蔡英文也發聲明指出，國防部應為此徹底檢討。曾為陸軍空降特戰的陳為民，20日在臉書發聲護航，「沒事幹國軍，有事國軍幹。」汪建民則在下方留言力挺，「海軍司令道歉？拜託一下，敦睦要經過三軍統帥批准的，那麼應該誰道歉？」

（圖／翻攝自陳為民臉書）

貼文一出，立刻引來不少網友回應，「三軍不如網軍，軍艦打不贏嘴賤」、「兵也只是服從命令而已，而上頭能指示的也沒幾個人，明明就很好查，唉…官啊」、「海軍出國不是旅遊是出任務，確診是他們願意的嗎？現在回來做好防疫跟治療，多點鼓勵，少點責難，全民支持才是全國防疫最重要的事情」。

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(中時電子報)