海軍磐石艦確診官兵放假後在高雄趴趴走，高雄市長韓國瑜21日開記者會宣布疫調進展，提及確診者足跡行經之處，有9位一般民眾通報發燒、疑似感染，擔心有社區傳染可能，中央流行疫情指揮中心下午公布，這9位民眾採檢結果為陰性，資深名嘴周玉蔻為此怒批韓國瑜放假消息，但高市府回應強調，掩蓋事實真相是造成防疫破口的關鍵，市府以審慎態度超前部署、快速防疫，不實指控無助防疫。

韓國瑜主持記者會後，周玉蔻即在臉書發文，痛批「韓國瑜放什麼假消息啊」、「以為這樣就可以逃掉被罷免的下場了嗎」、「這豈是一個Ｘ字了得？」

不過，有網友在下方留言提醒周玉蔻，「周姊您好，請把新聞看完，就不會誤解了？韓市長是報告說，去過確診官兵停留之5場所而有9名疑似症狀者，那5個場所都要停業2天，等那9名疑似者的檢疫結果為陰性。」

高市府晚間回應表示，因應敦睦艦隊群聚疫情，高雄市府以最高規格執行防疫工作，針對確診個案停留超過15分鐘以上的活動場域人員逐一進行健康監控，前3波公布的場域中，總計監控列管2262人，其中9人出現上呼吸道症狀，因此立即採檢送驗，並要求出現疑似個案的民眾應停止上班，在家隔離至檢驗結果出爐，所屬的營業場所也應配合閉館清消。

高市府強調，這波疫情影響所及層面相當廣泛，公布即時資訊讓高雄市民了解並充分配合防疫，有助於防疫工作推展，不當的掩蓋事實真相將是造成防疫破口的關鍵，高市府持續以審慎的態度超前部屬、快速防疫，不實的指控無助防疫。

(中時 )