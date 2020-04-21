中央流行疫情指揮中心例行記者會｜2020.04.21(影/中時電子報)

海軍敦睦艦隊爆發群聚事件，已有27人確診新冠肺炎。外界質疑，有部會不聽指揮中心指示，是否應提到行政院層級。指揮中心指揮官陳時中今天表示，聽起來大家都不想要他當指揮官，「有點傷心」。

海軍成為防疫破口，外界質疑政府橫向溝通有問題，由於指揮中心不是一級開設，更加映證許多部會不會遵循指揮中心。中央流行疫情指揮中心今天下午舉行記者會，媒體詢及這次敦睦艦隊爆發疫情，是否凸顯政府橫向聯繫溝通有出問題？是否應提升指揮中心指揮至行政院層級？

對此，陳時中苦笑，「這樣聽起來像大家都不想要我當指揮官，聽起來有點傷心。」但他馬上接著說是開玩笑的，他強調說，政府單位都溝通得很好，不過因為每個單位有不同文化要磨合，不是用一個命令就可以改變的。陳時中自信表示，指揮中心跟各單位磨合都很好，若沒有磨合好的話，社會是沒辦法守住疫情防線的。

(中時電子報)