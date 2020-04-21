最近國際上質疑病毒來源，並要求調查中國大陸對新冠病毒疫情處理詳情，美國甚至準備就此提出追責與賠償，許多人懷疑美方手上或已掌握相當資訊。分析人士的指出，美情報機構可能早已對武漢病毒實驗室進行了秘密監控，他們希望慢慢來，將案子查個滴水不漏。

《美國之音》報導稱，應對美國追責索賠的呼聲，大陸外交部發言人說，H1N1流感、愛滋病毒以及2008年的國際金融危機都源自美國，但沒有誰向美國追責。但美國保守派智庫國家利益中心的資深主任卡齊亞尼斯(Harry Kazianis)分析稱，那些事情與新冠疫情沒有可比性，上述的幾件事都不是從美國實驗室裡洩漏出去的，美國也沒有任何人試圖掩蓋它，大陸此種聲明「看起來很絕望」。

報導說，美國希望向大陸派遣一個專家組，調查有關新冠病毒的起源問題，包括病毒是否源自武漢病毒研究所。美總統川普也說，如果調查發現中共應對病毒蔓延負有故意的責任，就必須承擔後果。目前已有2名美國參議員發起議案，要求允許美國公民和地方政府對大陸官方進行賠償訴訟。

報導說，澳大利亞、英國也呼籲國際社會對疫情源頭進行調查，德國也對中國大陸有關疫情的透明度表示關切。

卡齊亞尼斯指出，美國媒體從前年就已多次表示對武漢病毒實驗室安全性的擔憂，如果美國對武漢實驗室的安全問題感到關切，美情報機構可能對實驗室進行了秘密監控，並對新冠病毒來源的幾種說法展開調查，其中包括病毒從武漢病毒研究所洩漏出來的可能性。他們想要弄清楚，該研究所裡是否有人因意外事故或操作不當而感染病毒，然後把病毒傳染給其他人。

他表示，雖然秘密監控可能會削弱他們的論點，但多名美國官員似乎相當肯定地認為，所有證據都指向武漢實驗室洩露了冠狀病毒，但他們希望慢慢來，讓這個案子滴水不漏。

武漢病毒研究所負責人袁志明4月19日首度否認病毒與研究所有任何關聯。他在接受陸媒採訪時說，武漢病毒所有嚴格的安全管理制度，該所全體工作人員沒有一人感染新冠病毒。

目前美國雖然已在調查病毒是否源自武漢病毒研究所，美國多數學者仍不認為這個病毒與生化武器研究有關，至少目前沒有證據顯示病毒是人工合成的，美軍參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)上將與國防部長艾斯培（Mark Esper）都支持這個看法。不過，2008年諾貝爾醫學獎得主、法國病毒學家蒙塔尼耶（Luc Montagnier）在一次採訪時稱，他認為新冠病毒是在實驗室人工製造而成的。

(中時電子報)