疫情過後，為了未來防疫，你願意犧牲個人隱私，換取代表你健康無虞的證明當成恢復日常生活和行走各地的「通行證」嗎？

COVID-19（新冠肺炎，一稱武漢肺炎）在多國出現觸頂跡象，但這場大流行病恐怕就此改變人類生活方式，尤其是實施封城的國家，民眾要恢復日常生活，可能需要一張「通行證」。美國正討論「免疫護照」的可行性，中國大陸則實行「健康碼」。

現在進入中國大陸的飯店、餐廳、購物中心，甚至一般社區，可能都會聽到這一句話：「把健康碼打開來看一看。」

健康碼，是一種手機APP所顯示的QR code，和美國打算推出的免疫護照一樣，都是疫後用來追蹤，或判定是否可復工、復學的機制。兩者都高度仰賴科技，根據美國媒體《Business Insider》報導，美國政府正與新創公司Onfido洽談，打算利用AI技術發展免疫護照。

疫後的世界，走到哪裡可能都要透過手機APP先證明健康程度。（圖片來源：pixabay）

大陸的健康碼則已施行2個多月，並快速覆蓋200多座城市，除了被質疑徒具形式之外，這種系統若無限上綱，個人隱私可能蕩然無存，形同電子監控。

健康碼如何運作？

CNN記者敘述他在上海的真實經驗，走進飯店除了例行的測體溫、清潔雙手，飯店人員請他打開手機上的健康碼，確認是綠色後才放行。

其實「健康碼」只是一個泛稱，指所有呈現用戶健康狀況的手機APP。最早來自阿里巴巴旗下網銀平台「螞蟻金服」開發的「支付寶健康碼」，自杭州2月復工後上線。接著騰訊微信也推出類似系統，覆蓋範圍更廣。

簡單來說，打開手機APP，QR code可能呈現紅、黃、綠3種顏色，各代表集中觀察、居家觀察、未見異常3種狀態。問題來了，APP如何能確認用戶健康狀況？

CNN記者表示，他從頭到尾都沒接受過任何檢測，APP是透過手機定位來判定他是否曾接近確診者。除了行蹤，還透過用戶登錄的個資、自行填報的個人健康情況等判讀QR code顏色，並依狀況變色，例如假使地理位置接近確診者，就可能由綠轉黃。

簡言之，健康碼是「確認行蹤」的APP，而不是「呈現檢測結果」的APP；判定用戶健康狀況的不是醫生，而是大數據和AI。

此外還有這些疑慮：

1. 資料不實、徒具形式

雖然手機可定位，大陸購買火車票、高鐵票也都採實名制，可掌握部分行蹤。但APP仍仰賴用戶自行填寫的個資，如果填寫不實，判讀自然不準，進出還是得靠現場量體溫，以體溫為準。

2.判斷標準不明、各省市不統一

健康碼未詳細公開判定標準，也有誤判的疑慮。有民眾表示只因勾選有鼻塞、疲倦等普通流感症狀，就被系統判定為「紅碼」而不能出門。另外健康碼雖是統一研發，但大數據資料來自各地方政府，且彼此不互通，因此跨省市的健康碼不一定能互相承認，各地對於綠黃紅的分類標準也不一。甚至可能因判讀不準確而誤放行，例如就曾有「綠碼」湖北民眾進入甘肅，卻在甘肅境內確診。

3. 侵犯隱私、管制無限上綱

外界批評以顏色區分群眾只是「一刀切」的管制，大陸已有人臉辨識等系統，現在再加上覆蓋範圍更廣的健康碼，管控力道更大。打著防疫旗幟，未來民眾恐怕出入任何場所都得刷碼，形同行蹤全透明。

健康碼假使不夠可靠，美國的免疫護照是否比較可行？

與新創公司合作免疫護照？美拚加快復工

美國總統川普已表示將採3階段逐步重啟經濟活動，為了讓民眾盡早復工、復學，美國過敏與傳染病研究院主任、也是這次抗疫大將佛奇（Anthony Fauci）打算推出大規模的抗體檢測，讓已有抗體的人取得證明。英國、德國也正朝此方向努力，義大利的免疫護照政策則包括強制性的抗體檢測，及非強制性的接觸追蹤APP，但具體怎麼施行，這些國家都還沒勾勒出像健康碼那樣的明確模式。

其中美國可能已有初步動作，《Business Insider》表示，美國政府正與Onfido洽談，打算仰賴Onfido的技術推出免疫護照。

Onfido是一家英國新創公司，透過ID資料、自拍照，以及AI演算來幫助客戶辨認使用者身分。Onfido透露可能將抗體檢測結果與個人ID綑綁，方便辨識已痊癒的患者，有信心能快速施行到全美。

美國官方對此還沒有正面回應，不過有抗體真的就萬無一失嗎？

美國可能仰賴免疫護照來決定民眾是否可復工、復學。（圖片來源：pixabay）

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台灣大學副校長張上淳曾接受《康健》訪問表示：「通常來說，有抗體代表已有免疫力。」抗體會將體內病菌清除，且自然感染幾乎都能終生免疫。

不過也有抗體是「無效抗體」的例外。例如C型肝炎病毒的RNA會躲在細胞裡面，抗體無法將它完全清除，愛滋病毒HIV也是類似情況。而全新的新冠病毒，只能依照一般呼吸道感染病毒，推測它所產生的都是有效抗體，但張上淳表示目前也有看到例子是「患者產生了抗體，病毒卻沒有立刻被清除掉，還維持了一段時間。」

國際間也有媒體質疑抗體持續的時間，以及在歐美確診數眾多的情況下，假使抗體不持久，難保解封後接觸人群不會再次染病。抗體護照怎麼做、效力如何、會不會是另一種形式的健康碼，都還沒有答案。這或許是一張通行證，但暫時恐怕還不會是你的保命符。

資料來源：CNN、Business Insider

(中時電子報)