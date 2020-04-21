鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉劇中互動逗趣。（公視提供）

黃姵嘉、張書偉劇中是歡喜冤家。（公視提供）

公視新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》21日釋出演員花絮，戲中飾演婆媳互鬥的鍾欣凌與黃姵嘉，戲外感情超好；鍾欣凌透露，她跟黃姵嘉戲外其實是靠「草莓吐司」定情的，「姵嘉觀察力超好，化妝時，發現我一臉渴望在偷看她吃草莓吐司，她就分給我，我們發現彼此有相同的愛好，常常互相請吃草莓吐司。媳婦就是要這樣，懂得『察言觀色』的才好。」

鍾欣凌也分享當媳婦的關鍵，還要讓自己處在一個「進可攻、退可守」的狀態，在還未摸清對方底細的時候，千萬不要像劇中的小鷗（黃姵嘉 飾）一樣輕易地耍白目，要學著觀察再慢慢推進，也許就能像與自己媽媽一樣的相處模式。

黃姵嘉也在鍾欣凌面前自首說：「其實我覺得這媳婦蠻白目的！愛挑釁婆婆講話又太直接，導致我們在戲裡面就是水火不容、王不見王，無法想像有這種沒大沒小的媳婦。」鍾欣凌則表示：「雖然這媳婦真的白目，但也因為她這實話實說的個性，讓我們可以不像傳統的『婆媳關係』，平起平坐的相處，她也改變這個婆婆很多，而且是往好的方向。」

黃姵嘉透露自己第一次接演可以對前輩這麼直接又沒禮貌的角色，覺得很不好意思，在拍戲前以為與眾多的前輩拍戲會比較難以親近，但沒想到這些前輩演員都放得這麼開，拍戲6個月瘋狂笑場，就像做了一場很開心的夢。談及與鍾欣凌第一次合作，黃姵嘉表示：「欣凌姐在現場都會照顧每一個人，雖然她讀本的第一天小遲到了，但她完全沒有架子，很緊張的一直跟大家道歉，那時候就覺得：哇！欣凌姐真的是很溫暖耶！」

劇中夾在婆媳二人中間的便是飾演廚師發貴的張書偉，張書偉表示：「發貴很憨厚老實，常常夾在老闆娘跟小鷗中間，當一個潤滑劑的角色，如果未來真的會遇到像劇中這樣的婆媳問題，我可能也會像這樣認命的在中間調和吧！」鍾欣凌形容說：「發貴在戲裡戲外都是一個忠厚老實又苦幹實幹的人，唯一的缺點就是發貴的腳很臭！黃姵嘉在劇裡常常怒吼『發貴你腳拿開真的很臭！』，真的是笑死我了！但也是因為他從頭到尾都只有一雙廚師專用的膠鞋，沒辦法換，天氣又熱，真的是辛苦他也辛苦常常跟他對戲的姵嘉了。」

對此張書偉表示：「沒辦法，這也不是發貴的錯，畢竟當一個廚師就是整天待在廚房裡，悶久了才會這樣，對啦！發貴就是腳很臭。」導演鄧安寧甚至取材張書偉昔日天團「Energy」的夯歌，讓鍾欣凌、黃姵嘉在劇中模仿當年走紅的歌曲〈放手〉，兩人邊唱邊跳：「都跟你說了放手！」搞怪又搞笑的橋段，讓人印象深刻。

(中時 )