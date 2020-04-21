若能與天國的親人重逢，你會想說些什麼呢？VR人文紀錄片《遇見你》由韓國MBC電視台耗時8個月的時間打造，紀錄片中的母親智星和丈夫育有4個孩子，但在3年前的秋天，7歲的女兒娜妍因病離開了人世，後來十分思念女兒的智星，終於透過VR（虛擬實境）技術再度見到娜妍，完成再見心愛女兒的美夢。

《遇見你》在今年2月初於電視臺播映後引起極大的回響，公開於YouTube的片段目前的觀影人次已突破1900多萬，播映後，觀眾們紛紛給予支持，但也有許多觀眾擔心，透過這樣的體驗不曉得是否會讓娜妍一家人更加失落難過，於是製作單位在《遇見你：未公開的故事》中，公開了未收錄於《遇見你》的片段，透過母親智星的視角和訪談，讓觀眾更了解智星的心境，同時也揭開以虛擬實境技術為娜妍家人圓夢的籌備過程。

VR電影還原7歲小女孩娜妍。（車庫提供）

此計畫是以「美好記憶」為主軸，運用智星的記憶，具體呈現娜妍喜歡的衣服和鞋子，與娜妍見面的場所，也是娜妍與母親擁有美好回憶的地方，為了能讓體驗更加真實，體驗者與虛擬現實中的角色必須要有互動，像是牽著彼此的手，接過對方給的物品等。

而且為了讓智星能與娜妍對話，製作團隊還盡可能地重現了娜妍的聲音，整個過程共花費了8個月的時間，才讓娜妍再次現身於這個世上，智星在紀錄片中說道：「如果有個瘋女人望著天空說話，或是對著天空揮手，那就是我。」《遇見你》《遇見你：未訴說的故事》近期上映。

(中時 )