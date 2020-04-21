法、韓合製的浪漫愛情喜劇《緣來想見妳》，除了找來亞倫夏巴、裴斗娜領銜主演之外，由於全片大部分場景都在首爾拍攝，自然少不了韓星來客串的驚喜場面，電影給哈韓族的第一個驚喜，就是能在大銀幕上目睹2019年已解散的韓團「MYTEEN」現身，甚至還在舞台上熱情唱跳名曲〈SHE BAD〉。

除了年輕鮮肉勁歌熱舞，本片更還會出現鄭雨盛與金泰希合演的經典名作《中天》，逗趣的是，片中亞倫夏巴在電影院觀賞《中天》時，竟然把自己幻想成鄭雨盛，代入到片中的角色當中，甚至原本的韓文對話也全數轉為法文，開啟「雙聲道」模式，亞倫就這樣成為了金泰希的「歐巴」。

另裴斗娜飾演的女主角，也為觀眾帶來專屬於韓國「眼色」這個非語言概念，她特別表示：「這是一個在法文當中，找不到同意詞的單字。」對亞洲人來說就是「看臉色」的意思，但對浪漫不羈的西方人來說，可能就是無法理解的詞語。電影24日在台上映。

(中時 )