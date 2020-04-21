由金馬獎最佳新人范少勳與新生代演員朱軒洋主演的熱血運動電影《下半場》，在friDay影音上架4天直登華語電影類收視排行第一名，不過最近因疫情關係，他們倆已4個月沒在工作場合中相遇，這次難得為戲宣傳，兩人還跳起「防疫舞」，直呼沒有什麼困難度，彷彿回到國小跳國民健康操，感覺自在可愛。

至於必備的防疫法寶，范少勳透露會隨身攜帶酒精噴、乾洗手與茶樹精油，因對味道較敏感，所以有時會以茶樹精油替代；朱軒洋則說自己的防疫配備就是在家多運動與在家狂滑手機追劇，請網友在追劇同時小心脊椎側彎等問題。

聊到因疫情影響，兩人怎麼延續電影裡的兄弟情？范少勳說彼此會透過視訊電話關心近況，打趣說每次打給朱軒洋時，朱的穿著都很居家，且頭髮都呈現微濕狀態，朱則回：「范少勳不是在騎車，就是在機車上。」笑稱：「我哥哥太機車。」

范少勳以電影《下半場》獲金馬獎最佳新人獎，他坦言以前總容易懷疑自己，認為自己這樣演出可以嗎？多年來對於表演抱有質疑，「獲金馬肯定，讓我對於表演增加了許多自信。」《下半場》已在friDay影音上架。

(中時 )