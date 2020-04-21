台北市長柯文哲晚間在臉書譴責潑漆行為。（取自臉書／胡欣男台北傳真）

前香港銅鑼灣書店店長林榮基21日上午遭不明人士波漆，警告意味濃厚。林去年流亡台灣，就是擔心港府逃犯條例，他可能被押解至大陸受審，如今在開店前夕遭潑漆，不排除是極端統派團體所為。北市警與刑事局已成立專案小組，報請北檢指揮偵辦。目前已鎖定特定嫌犯，全力追緝中。

林榮基強調，原訂25日在中山捷運站旁的新書店開幕，計畫不變。台北市警局擔心他又遭滋擾，恐生治安事端，轄區警方已與他建立熱線，隨時保持聯繫，即刻在他住家及書店周邊設置巡邏箱，加強簽巡，防止治安狀況發生。

台北市長柯文哲晚間也在臉書表示，自由以不侵犯他人的自由為範圍。林榮基遭不明男子潑灑紅色油漆，這樣的行為必須制止。

他說，台北是民主、自由、多元、開放的城市，有言論自由、宗教自由、免於貧乏的自由、更有免於恐懼的自由。「自由是我們的價值，而法治是維護自由的方法，所以這樣的行為絕對不被允許。」他說，市警局已積極偵辦，鎖定2名嫌犯，務求儘速破案。

警方並指出，防疫工作期間，絕不容任何暴力行為，警方除蒐證逮人依法嚴辦外，若有幫派組織涉入，亦必追究辦到底。

(中時 )