美國國防部長辦公廳( Office of the Secretary of Defense,OSD)的研究，應削減兩艘航空母艦，而巡洋艦、驅逐艦的數量規模，凍結在目前的數量，然後後增加數十艘無人船或輕型的載人船。

防衛新聞(Defense News)報導，該研究要求美國海軍的航艦打擊群數量，由目前的11支，減少到9支，並增加及65艘無人或輕型水面艦艇，調整之後，大型水面艦的數量在80至90艘之間，而小型水面艦在55至70艘之間，研究認為，這樣可提升美國海軍目前的作戰能力。

該評估似乎與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）幾個月以來主張相呼應：國防部希望不再強調航空母艦作為兵力投射的核心，而將更多的重點放在無人技術上，因為無人機在衝突中更經濟，而且也可以被犧牲，作戰成本大幅降低。

美國智庫泰勒摩斯集團（The Telemus Group）的海軍分析師亨迪克斯（Jerry Hendrix）說，削減兩艘航空母艦，將永久改變美國的全球戰略，未來美軍在全球範圍內投射兵力的方式也將全部更新。

亨迪克斯表示，如果只有9艘航艦，那麼實際的有效部署大約只有有6到7艘，因為其中一兩艘很可能遇到檢修或是改裝，以及其他的原因泊港，因此最終結果將是，海外兵力將大大減少。

OSD對於大型水面艦的規模也有修改，目前美軍有大約90艘巡洋艦和驅逐艦：該研究建議至少保留80艘，相差不大。

小型水面戰艦則是現役的20艘濱海作戰艦，另有15艘還在建造；此外還有20艘的下一代巡防艦(FFG-X)，總數55艘，OSD對此沒什麼意見。

最大的變化是，OSD主張引進大量的小型無人艇，先前艾斯培在接受「防衛新聞」採訪時說，美國海軍需要集中精力，將無人機技術整合到艦隊中。

他曾說「我們需要瞭解的是，未來的艦隊是什麼樣的技術？我認為能夠最快速反應的軍艦，是一種輕量化的高速船，而且是無人的。」

「我們可以先派出有人軍艦，將無人艦帶到重點水域，然後根據情況，在某些時間利用無大艦長期看守。」

「對我來說，無人艦性能好又便宜，這就是我們該推動的方向，我相信增加無人艦阻力不大，到2030年代，我們可以達到355艘軍艦的規模，甚至更高。」

美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）也贊同艦隊無人化的改革，他說：「我知道未來的艦隊，必須包括無人軍艦。我們無法繼續投入20億美元來造出96枚飛彈發射器的軍艦，用它們來對抗無人化、數量多的的潛在對手，我們必須改變思維方式。」

(中時電子報)