美國國防部長辦公廳( Office of the Secretary of Defense,OSD)的研究,應削減兩艘航空母艦,而巡洋艦、驅逐艦的數量規模,凍結在目前的數量,然後後增加數十艘無人船或輕型的載人船。

防衛新聞(Defense News)報導,該研究要求美國海軍的航艦打擊群數量,由目前的11支,減少到9支,並增加及65艘無人或輕型水面艦艇,調整之後,大型水面艦的數量在80至90艘之間,而小型水面艦在55至70艘之間,研究認為,這樣可提升美國海軍目前的作戰能力。

該評估似乎與美國國防部長艾斯培(Mark Esper)幾個月以來主張相呼應:國防部希望不再強調航空母艦作為兵力投射的核心,而將更多的重點放在無人技術上,因為無人機在衝突中更經濟,而且也可以被犧牲,作戰成本大幅降低。

美國智庫泰勒摩斯集團(The Telemus Group)的海軍分析師亨迪克斯(Jerry Hendrix)說,削減兩艘航空母艦,將永久改變美國的全球戰略,未來美軍在全球範圍內投射兵力的方式也將全部更新。

亨迪克斯表示,如果只有9艘航艦,那麼實際的有效部署大約只有有6到7艘,因為其中一兩艘很可能遇到檢修或是改裝,以及其他的原因泊港,因此最終結果將是,海外兵力將大大減少。

OSD對於大型水面艦的規模也有修改,目前美軍有大約90艘巡洋艦和驅逐艦:該研究建議至少保留80艘,相差不大。

小型水面戰艦則是現役的20艘濱海作戰艦,另有15艘還在建造;此外還有20艘的下一代巡防艦(FFG-X),總數55艘,OSD對此沒什麼意見。

最大的變化是,OSD主張引進大量的小型無人艇,先前艾斯培在接受「防衛新聞」採訪時說,美國海軍需要集中精力,將無人機技術整合到艦隊中。

他曾說「我們需要瞭解的是,未來的艦隊是什麼樣的技術?我認為能夠最快速反應的軍艦,是一種輕量化的高速船,而且是無人的。」

「我們可以先派出有人軍艦,將無人艦帶到重點水域,然後根據情況,在某些時間利用無大艦長期看守。」

「對我來說,無人艦性能好又便宜,這就是我們該推動的方向,我相信增加無人艦阻力不大,到2030年代,我們可以達到355艘軍艦的規模,甚至更高。」

美國海軍作戰部長吉爾迪(Michael Gilday)也贊同艦隊無人化的改革,他說:「我知道未來的艦隊,必須包括無人軍艦。我們無法繼續投入20億美元來造出96枚飛彈發射器的軍艦,用它們來對抗無人化、數量多的的潛在對手,我們必須改變思維方式。」

