在男女婚外情「不倫戀」這檔子事情，有時女人要比男人來得大方！北部地區有名人妻與小王到摩鐵開房間床戰，被綠光夫捉姦在床「人贓俱獲」，法庭上正當「小王」還在辯稱2人在汽車旅館「喝咖啡純聊天」的時候，人妻卻大方說「開房間沒打砲，不然去幹嘛」，讓小王當場傻眼！

這對婚外情的男女是去年間在一家汽車旅館翻雲覆雨拉床單之際，被人妻的丈夫報警抓姦，當場查扣沾有精斑的衛生紙等證物。庭訊時，「小王」擠牙膏式否認與人妻「同床共擠」，還辯稱兩人關係僅限於「純喝咖啡」關係。

但是沒想到人妻卻是一口氣坦承與「小王」到摩鐵26次，而且她大棘棘供說，「每次去摩鐵都有發生關係，不然去那邊要幹嘛？」等語。

人妻此話一出，「小王」當場傻眼，其供詞也不為法官採信，最後依相姦罪判被告「小王」1年6個月有期徒刑，得易科罰金。

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(中時電子報)