為了協助艱困企業渡過難關，並維持員工生計，經濟部於今日公告「辦理商業服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼申請須知」，凡有稅籍登記的商業服務業，營業額衰退達50％的「艱困企業」，政府補貼該企業正職員工3個月經常性薪資費用4成、每月上限2萬元，及以正職員工數乘以1萬元補貼一次性營運資金。

經濟部表示，商業服務業如餐飲（餐廳、咖啡廳、飲料店）、批發（文具批發、玩具批發、服飾批發）、零售（超商、服飾店、文具店）、倉儲、視聽歌唱（KTV）、洗衣（傳統洗衣店）、婚紗攝影、美髮及美容等行業，在這次疫情造成部分業者營業額嚴重衰退而陷入經營困境，連帶波及受僱員工；經濟部在特別預算追加經費編列182.3億元，預估可協助13萬家企業，保住33.7萬人就業。

經濟部指出，這次補貼之申請期間自即日起至7月31日，申請方式可採郵寄及線上申請，郵寄地址為中華郵政三重二重埔郵局3-111號信箱，線上申請方式敬請關注專屬網站，為了加速申請寄件時程及省去郵資，也歡迎採線上方式辦理。

(工商 )