新冠肺炎疫情三個月來，桃園國際機場每日出入境人數從12萬人次跳水下滑至數百人新低，也讓機場零售產業包括免稅商店業者營運幾近「零」，繼昇恆昌以自行吸收稅率以完稅商品在內湖旗艦店舉辦特賣之後，采盟免稅商店也自21日起於華航大樓一樓富驛酒店進行完稅商品特賣，超過千項精名品、化妝品香氛等平均5折起優惠銷售。

業者指出，在防疫禁令禁入境前提下，靠觀光客出入境消費的機場零售產業計20多家通路業者，包括免稅店、餐飲業、伴手禮店、藝品店、書店等，皆因零觀光客而已進入政府紓困階段，包括按合約機場運客量來收權利金，業者因超低運客量，權利金依百分比減免，且因部分機門關閉，部分免稅店舖也進入停業狀況，而多家免稅店直營的幾近百億元店舖存貨，必須在業者付完稅經過海關通過後才能在全台對外販售，業者強調，部分屬於上一季商品，自5折起，但也有部分是當季商品，最低折扣7-8折等，期衝出業績自救。

業者指出，完稅商品特賣銷售先採會員預約進場，且分時分流進行，以避免群聚防疫為前提，北部場特賣期自即日起至26日，接續將視存貨狀況。

(工商 )