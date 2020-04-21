劍湖山（5701）因連年虧損，加上第一季受疫情衝擊，旗下的劍湖山世界主題樂園與劍湖山渡假大飯店，業績均因此受到影響。劍湖山今（21）日公告指出，擬辦理私募有價證券案，將採取私募普通股/私募乙種特別股擇一或搭配之方式，分三次辦理，上限2.2億股，私募所得將用來改善財務結構。

劍湖山總經理王瑞堂表示，私募資金主要將用來調整財務結構、推動業務增長、強化競爭力及因應未來發展等需求；至於未採用公開募集，則是因為考量籌集資金的時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，並有效降低資金成本，擬採私募方式向特定人募集資金；而私募價格也尚未訂定。

劍湖山2019年稅後虧損1.92億元，每股稅後虧損0.76元；截至2019年底，每股淨值3.01元，今日收盤價剩1.15元。

此外，劍湖山受到疫情衝擊影響，營收逐月明顯下滑，3月營收甚至縮水到僅剩872.5萬元、大幅衰退76％；首季營收0.67億元，年減幅高達51.52％。

由於疫情尚未控制，民眾出門旅遊的意願依然不高，劍湖山配合台灣好樂園防疫共識，4月起進行員工教育訓練及環境品質提升，每逢周二、周三休園；同時，自即日起至5/31，推出4、5月壽星入園200元、當日壽星入園免費、與壽星同遊每人500元等促銷案吸客。

(工商 )