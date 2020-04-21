路透引述消息人士與相關文件，部分美國議員正大力推動聯邦雇員退休金不得投資中國企業的計畫，中國電子設備大廠中興與海康威視都在其中。美方質疑，這些企業涉及侵犯人權和威脅美國安全。

報導稱，此次遊說活動包括共和黨人的來信和電話，以及與白宮幕僚長Mark Meadows共用的一份措辭犀利的備忘錄。值得注意的是，近期美中兩國正因疫情源頭的爭論，讓兩國關係更加緊張，

根據文件內容，美國議員強力阻止「節儉儲蓄計畫（TSP）」不應追蹤一個包含中國公司股票的指數，該檔基金的管理規模高達500億美元。該項指數追蹤的中國企業中，包括2019年被美國列入貿易黑名單的監控設備公司杭州海康威視，以及曾因違反制裁措施而遭美國政府懲處的中興通訊。

在鷹派來看，這個議題變得更加迫在眉睫，因為TSP的基金管理人士已經開始設立海外代管帳戶，為2020年下半年預定的投資操作鋪路。

(工商 )