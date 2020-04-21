近日海軍敦睦艦隊爆發群聚感染一事鬧得沸沸揚揚，一名海軍陸戰隊063梯次的軍事訓練役學員在《Dcard》上爆料海軍陸戰隊學校防疫的大破口，表示本想傳給能下達指令的長官看，但看到海軍一直隱匿實情，加上陸戰隊學校長官又做了令人傻眼的決策，因此決定PO上網路讓更多人知道實情。

原PO在《Dcard》上透露他身處軍中觀察到的情況，對於營中的防疫措施感到相當擔憂，他首先提到4月19日敦睦莒拳隊傳出新冠肺炎確診病例，莒拳隊隊員在4月15日有進入高雄左營「海軍陸戰隊學校」，並在當天傍晚由教育長進行離營宣教後實施放假。海軍陸戰隊的063梯次的軍事訓練役則是在4月16日 18點時實施放假離開學校，063軍事訓練役待在陸戰隊學校的時間與莒拳隊員明顯重疊。4月17日莒拳隊員遭隔離，4月19日063梯次軍事訓練役依然被要求在當晚20點收假返校。

海軍陸戰隊學員爆料學校成防疫破口。（圖／翻攝自DCARD）

然而返校後僅向學生加強宣導戴口罩的重要性及停止專業課程訓練，此外除了找消毒公差幫忙寢室消毒，沒有其他相關配套措施，也並未檢疫軍事訓練役的學員生們，原PO表示，軍中群聚且生活環境和通風不良好的狀態下，這恐成防疫破口。

另外，已有職員曾與敦睦莒拳隊接觸，遭居家自主隔離，但4月15日向敦睦莒拳隊進行離營宣教的教育長卻「沒有」自主隔離，若已染病不自知，又無自主健康管理而傳染給幹部，後果將不堪設想。

海軍陸戰隊學員爆料學校成防疫破口。（圖／翻攝自DCARD）

原PO再提到，海軍陸戰隊學校4月16日18點施行放假，多數人都前往左營高鐵站或其他大眾交通運輸，與敦睦莒拳隊需檢疫官兵在高雄活動時間又明顯重疊，大幅增加群聚感染可能性。多名學生昨日已撥打1985通報專線卻遲遲未獲正面回應，學校長官也僅用「上級沒有指示」的理由搪塞學員生。後來學校總隊長不久前下達指令，因為疫情，本校生這週末強制留營，只因長官認為學校是最安全的地方，但原PO卻覺得可笑「有敦睦莒拳隊員進出的地方會比外面還安全？在我們經過敦睦艦隊官兵足跡後再集體收假返校的地方會是最安全的？」

最後原PO強烈建議讓學員全體返家自主隔離14天，因為國軍是極易造成群聚感染之單位，若軍中疫情大肆爆發，後果恐怕不堪設想。

網友紛紛在底下留言回應「國軍腦袋，堅若磐石」、「那些人的宿舍就在你們的斜對角，長官還說『裡面才是最安全的，外面的世界很混亂』」、「敦睦艦隊莒拳隊染疫還要算上潛伏期，還有疑似上船前就有徵兆，早就待在海軍陸戰隊學校不知多久了，還要叫義務役回去當白癡在裡面發呆」、「一定要等疫情大爆發才知道「誠實以對」嗎？承擔責任有沒有這麼難？」。

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(中時電子報)