因應防疫措施，許多音樂家、樂團的表演節目接連取消，但對樂迷來說，美妙樂音是生活不可少的心靈滋潤，更能在此時成為緊繃壓力的出口。長期推動國際音樂家與樂團訪台演出的MNA牛耳藝術，近日也釋出大批典藏音樂專輯，讓音樂走進樂迷的居家時光。

此回釋出的MNA館藏，共包含近200項的CD與DVD，音樂種類涵蓋古典到跨界、獨奏到樂團，包羅萬象，喜歡不同音樂風格的樂迷，都能在其中找到自己欣賞的作品。館藏中還包含了許多已絕版、市面上無法購買的專輯，以及限量黑膠唱片、音樂家精選套組等等，以低於市價七折的優惠分享給愛樂的朋友們。

除了提供各式珍貴專輯讓樂迷收藏，牛耳藝術也將準備歷年邀演音樂家之具紀念價值的專輯，以及音樂家親筆簽名CD，隨機贈予踴躍參與活動的樂迷，在無法上音樂廳、現場體驗藝文活動的這段時期，透過這些作品回顧、喚起音樂的美好記憶。更多詳情與即時動態請見MNA牛耳藝術臉書粉專。

(中時 )