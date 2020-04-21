駐帛琉周大使、帛琉副總統、陳支隊長與嘉賓合影。（圖／取自駐帛琉大使館臉書）

敦睦艦隊染疫引發帛琉疫情危機。外交部明天將赴立法院報告磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置，根據外交部的報告，考量國際禮儀、避免造成帛琉民眾困惑與恐慌，艦隊在帛琉，包括拜會帛國總統雷蒙傑索等正式行程，都未強制要求全體官兵配戴口罩。

立法院外交及國防委員會會議今天邀國防部丶衛福部丶外交部報告磐石軍艦染疫案。外交部在報告中指出，敦睦遠航訓練係海軍每年例行任務，國防部海軍司令部是在去年7月函請我駐外館處瞭解帛琉的相關資訊，以利規劃敦訪案。

外交部去年9月將帛琉相關評估意見函復國防部海軍司令部後，該司令部於10月函請外交部協洽帛琉政府同意敦睦支隊到訪，並於 11 月獲帛琉政府答覆同意。嗣後國防部海軍司令部即陸續函請外交部協辦敦訪相關行政事宜，包括支隊人員入境、協運物資、先遣小組赴帛琉協商等。

外交部表示，截至敦睦支隊於今年3月15日完成敦訪帛琉為止，國防部海軍司令部與外交部及駐帛琉大使館均保持密切聯繫，惟武漢肺炎疫情下敦訪的相關評估是由國防部相關單位依專業考量做成的決定，外交部表示尊重。

對於帛國當時疫情狀況，外交部指出，帛國自國際疫情爆發以來，持續透過國境管制防堵疫情傳入之風險，境內倘發生疑似案例，均轉請我國或關島協助採驗。帛琉國家醫院曾於3月3日收容隔離疑似病例1名，經送我國昆陽實驗室協助化驗後確認為陰性。

報告中表示，本次支隊的三艘軍艦3月12日抵帛琉馬拉卡(Malakal)港後，全程配合帛國防疫措施，包含量測額溫、填寫健康檢查表。為配合防疫，在帛敦訪活動安排均以精簡為原則，原訂室內活動多已取消或調整為戶外行程，各項活動現場均設有醫療檢疫站，要求進出人員量測額溫並以酒精消毒。

惟考量國際禮儀、避免造成帛琉民眾困惑與恐慌，外交部指出，在符合防疫要求前提，亦即帛國無確診案例、室外空氣流通、消毒及額溫量測均無虞情況下，部份正式場合並未強制要求全體官兵須配戴口罩。這些行程包含歡迎儀式、拜會帛國總統、海軍樂儀隊、鼓號樂隊及莒拳隊表演、臺帛壘球友誼賽等。

(中時 )