國防部海軍敦睦艦隊爆發官士兵染疫事件，國防部長嚴德發今晚召開記者會，首先對於國軍染疫事件造成社會不安及官士兵困擾向全體致歉，嚴德發坦言4大疏失，包括官兵發燒支隊長没有通報、聯檢小組沒落實、艦上官兵防疫沒做好、海軍事前沒做好規劃。嚴德發說，已向總統自請處分，接受所有處分包含請辭，該負的責任絕對會負責。

針對敦睦艦隊官士兵染疫事件，除嚴德發向蔡英文總統自請處分，海軍司令劉志彬自請處分，海軍艦指部指揮官高嘉賓調職，海軍敦睦支隊長陳道輝少將調職。

嚴德發表示，國防部會全力配合疫情指揮中心疫調工作，會照顧隔離簡易士官兵同仁，軍人捍衛國土維持戰備，國軍不會鬆懈，此次遠航是海軍官校跟政戰學校畢業生，藉由遠航把訓練科目跟理論結合，敦睦訓練有必要性，海軍2月20日呈報計畫，經他本人核定，也在例行會議向蔡總統報告，總統表示尊重。

嚴德發說，初步調查認為有四大缺失，包刮疫情通報不夠落實，依照計畫艦上一關每天要回報官兵就醫情況，支隊賞要向岸上艦指部回報，調查發現航行期間共有5起官兵出現發燒案例，支隊長為依規定通報。

第二，聯檢小組未落實檢疫，軍隊4月9日返抵左營港，4月14日聯檢小組實施入境檢檢疫，但沒有確實檢視航行期間就醫紀錄，因此沒發現曾有人發燒上呼吸道感染，嗅覺異常，聯檢小組未落實檢疫工作。

第三，官士兵管理不確實，當時要求士官兵全程配戴口罩，並保持安全距離。第四，防疫管理未落實，海軍事前防疫措施規劃不妥，艦指部雖有定防範疫情措施，僅針對境內防範，沒有針對執行遠航任務規劃。

國防部強調，今天初步報告不是調查結束，後續會遵照總統要求，誠時以對原則持續完整調查，有最新進對會適時跟國人報告，也會痛定思痛檢討，該處分就處分。

(中時 )