去年因暖冬影響，恆春玉荷包產量較前年少近8成，但今年不僅著果率約達7成還提早成熟，首批預計4月底採收開賣，消費者不用等到5月就能吃到全台最早的玉荷包。（謝佳潾攝）

去年因暖冬影響，恆春玉荷包產量較前年少近8成，但今年不僅著果率約達7成還提早成熟，首批預計4月底採收開賣，消費者不用等到5月就能吃到全台最早的玉荷包。（謝佳潾攝）

去年因暖冬影響，恆春玉荷包產量較前年少近8成，農友只好提早休養土地，但也為此因禍得福，在能量充足加上老天賞臉氣候配合下，今年不僅著果率約達7成還提早成熟，首批預計4月底採收開賣，消費者不用等到5月就能吃到全台最早的玉荷包。

恆春的玉荷包產量雖不是全台最多，但卻是產期最早，每年5月上旬就能採收開賣，口感甜中帶酸加上搶先嘗鮮，首批賣價1公斤可達600至800塊，而產季雖僅1個月，但末批價格也有2、300塊，不過去年因暖冬導致產量大減，農友幾乎血本無歸。

幸好，今年捎來好消息，恆春鎮農會果樹產銷班第3班班長嚴家華指出，玉荷包要低溫才會開花，所以去年底至今的幾波冷氣團助攻有成，加上氣候一直合宜生長，著果率也連帶提高，再者，去年休養土地夠久、意外將產季提早，首批玉荷包預計4月底採收。

但他說，最適合玉荷包開花的溫度是18度，最冷也不行，所以在多個冷氣團來得較晚的狀況下，導致延後開的花遇上更冷的天氣時反而「酥花」，因此今年的著果率雖高，但開花率並不高，產量預估不會像前年一樣多，但回穩到一半應該沒問題。

恆春農會總幹事林順和說，恆春玉荷包因屬性特別，所以栽種訣竅也很特殊，「開花期早、著果率高、果粒大、早採收」是農友搶首批好價的4大祕訣，而這也讓他們練就一身好功夫、出產高品質的玉荷包。

(中時 )