許效舜、苗可麗等人主持的《超級夜總會》，因疫情因素將戶外錄影移至棚內，重現當年火紅角色的經典橋段，包含許效舜「福州伯」、董至成「董月花」，苗可麗更重演檳榔姊妹花，陳隨意則扮演陽帆經典「陽婆婆」，眾人唱歌、演短劇、講笑話樣樣來，許效舜還獻唱〈小丑〉給剛逝世的日本喜劇天王志村健，並向各個主持人致敬。

許效舜表示：「讓別人快樂是我們一生的責任，但在座每位主持人帶給觀眾歡樂的背後，都有一段辛酸、無奈、傷痛的故事。」這一席話讓苗可麗、董至成等人熱淚盈眶，想到女兒的苗可麗更是頻頻拭淚，直喊：「許效舜很討厭！沒事好好的，把人家弄哭幹麻？」

董至成扮成經典人物董月花。（三立提供）

提到移至棚內錄影，許效舜回棚內好像度假一樣，苗可麗笑他超級怕冷，才會回到棚內一直喊舒服。苗可麗則說：「從戶外移到棚內，最舒服的就是可以去上廁所，原來以前在台上一待就是6小時，6小時後才可以坐下來跟上廁所，上台前都不敢喝水，很怕萬一想上廁所卻去不了，要憋尿6小時很痛苦。」不過她也認為少了跟群眾的互動，還是不大一樣。

(中時 )